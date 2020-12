Alcamo, al via la turnazione idrica su tre giorni settimanali

22/12/2020 18:00:00

Da questa settimana la turnazione idrica al Comune di Alcamo si svolge su tre giorni settimanali, secondo il calendario che divide la città in tre zone di distribuzione dell’acqua.

Nelle scorse settimane si sono verificati dei disagi, durante la turnazione, che hanno interessato tutta la Città, percAcalhé sono stati effettuati dei lavori di riparazione sia sulle condutture idriche esterne (competenza Siciliacque) che portano l’acqua al bottino alcamese, che sulla condotta idrica di Piano Marrano e Dammusi (competenza comunale), lavori questi ultimi svolti dalle ditte che lavorano per il Comune.

“Nelle scorse settimane le ditte incaricate dei lavori di riparazione hanno lavorato incessantemente, anche di notte - dichiara l’Assessore al servizio idrico integrato, Vito Lombardo - per riportare la turnazione idrica su tre giorni settimanali. L’acqua è un bene indispensabile ed il nostro impegno ad assicurare la distribuzione idrica è una priorità; adesso che i lavori sono stati ultimati, da oggi 22 dicembre verrà erogato il primo turno e via gli altri a seguire”.

Qui il calendario della turnazione:

Primo Turno 22/12/2020 - ZONA 1 Nord di C.so VI Aprile (da P.zza Pittore Renda a P.zza Bagolino)

Via F.sco Crispi - Via Ugo Foscolo – P.zza Falcone e Borsellino

Via Amendola – Via Platania – Via Pia Opera Pastore

C.da Gammara – C.da Vitusi – C.da San Gaetano

SECONDO TURNO (23/12/2020) ZONA 2 ( C.so VI Aprile – Via Vittorio Veneto – Viale Europa – Viale Italia)

Via Jenner – Via Santoro

Via Vittorio Veneto Ovest – Via Monte Bonifato

Viale Europa sud – Via per Monte Bonifato

Via Narici – Via Sen. Parrino – Via Kennedy

Via Calabria - Sant’Anna Bassa Via Kennedy



TERZO TURNO (24/12/2020) - ZONA 3 (Via Vittorio Veneto – C.so VI Aprile – Via Porta Palermo – Viale Europa)

Piano Santa Maria – Via Fusinato

Via Madonna Del Riposo lato Ovest e Est – Via Allegrezza

Via SS. Salvatore (sotto e sopra Viale Europa)

Via Vittorio Veneto lato Est

Via Madonna del Riposo Alta – Via Marrocco – Via Cossentino

Partitore pozzetto 17 - Sant’Anna Alta