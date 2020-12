Mancano 2 anni al voto, ma in Sicilia cominciano le prime manovre elettorali

22/12/2020 06:00:00

Iniziano le manovre elettorali per le elezioni regionali del 2022, nasce la Carta di Centro, un accordo tra alcune forze politiche moderate e riformiste, senza smembrare il partito politico di provenienza. In soldoni, le pattuglie all’ARS rimarranno quelle di adesso.



Si crea un grande centro, a cui aderiscono diversi sindaci, deputati, assessori regionali, ex amministratori, professionisti.

L’intento è quello di rafforzare un’area che può essere determinante per l’elezione del prossimo presidente della Regione, che guarda prevalentemente al centro destra e non, quindi, al centrosinistra, e che, vede dentro anche alcuni esponenti della vecchia politica.

Questo nuovo patto serve strumentalmente a posizionare i candidati alle regionali. Inutile negarlo ci sono partiti, tra cui Italia Viva, che pur facendo una lista non arriverebbe allo sbarramento, specie in provincia di Trapani. Da qui l’esigenza di creare una alternativa che recuperi, tra gli altri, anche Saverio Romano.



Chi sono i firmatari di questa Carta del Centro? C’è Mimmo Turano dell’UDC, Roberto Lagalla di Idea Sicilia, Toto Cordaro, c’è Nicola D’Agostino deputato di IV, il sindaco di Bagheria, FilippoTripoli, il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino insieme a quello di Valderice Francesco Stabile.

A sposare questo nuovo progetto, dei deputati di Italia Viva sono coloro che provengono da Sicilia Futura, non si muovono invece Giovanni Cafeo e Luca Sammartino, l’estrazione politica è diversa. Qualcosa aleggiava nell’aria già ai tempi della mozione di censura all’assessore Ruggero Razza, da un parte gli affondi di Sammartino, dall’altra le difese di D’Agostino. E la vera lotta dentro il partito di Renzi in Sicilia è proprio tra i due catanesi, Sammartino ambisce ad una candidatura nazionale ma non lascerà campo libero a D’Agostino nello stesso territorio. Questioni di leadership contese.

In questo contenitore di Natale, a cui hanno dato adesione Italia viva, Cantiere popolare, Idea Sicilia e Udc, manca una figura riconducibile a Forza Italia.



Si tratta di manovre che a Palermo si mandano avanti da mesi, c’è un problema di sopravvivenza, in molti sanno che rischiano la poltrona da deputato e quindi meglio organizzare gli spazi.

Con chi parlerà questa nuova creatura politica? Con Nello Musumeci sicuramente, che dovrà però trovare il coraggio, questa volta, di abbandonare ogni progetto sovranista e leghista. Quindi, se Musumeci vorrà ripresentarsi come governatore dell’Isola dovrà salutare gli alleati a lui tanto cari, si tratta di Fratelli d’Italia e di Lega. Ovvero potrebbe decidere di scendere in campo con questa compagine ma non ne avrebbe vittoria facile, i leghisti e i meloniani fanno ancora fatica a mettere insieme una percentuale degna di nota. Da soli non possono arrivare a Palazzo d’Orleans.



Manca tra le firmatarie la deputata marsalese, capogruppo dell’UDC all’ARS, Eleonora Lo Curto: “Non ci sono perché non era essenziale ma io e Turano condividiamo non solo l’idea ma anche il percorso. Si tratta di una operazione di governo moderata con matrice centrista. Non è una operazione di potere o di acquisizione di deputati, si tratta di un ragionamento squisitamente politico. Noi al centro ci siamo già, dobbiamo solo renderlo visibile. E’ la casa naturale di chi crede in certi valori. L’obiettivo è quello di bilanciare e determinare una linea di confine tra i populisti e i sovranisti e noi, ci viene più facile parlare con i moderati del centrosinistra, e quindi Italia Viva, che con la destra estrema o con i populisti.

Al contempo siamo in piena sintonia con il presidente Nello Musumeci, tanto che tra i firmatari ci sono tre assessori del suo esecutivo. Del resto non ci sono alternative alla figura di Musumeci”.