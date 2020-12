Donati panettoni ai pazienti dell'Covid Hospital di Marsala. Premiati i medici

22/12/2020 18:06:00

L’ospedale di Marsala e quello di Mazara, seppure in misura diversa, sono stati in trincea a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

L’associazione Grande Oriente dei tre mari d’Italia ha omaggiato e premiato i medici e paramedici dei due ospedali con una targa ricordo e la consegna dei panettoni, che verranno distribuiti ai pazienti, a quanti potranno guastarne una fetta. L’unico modo per poter fare sentire l’atmosfera di un Natale dai contorni diversi e dal contenuto sfumato.

Il direttore Sanitario del Paolo Borsellino, Francesco Giurlanda, ha ribadito come i lavori iniziati per il padiglione di Malattie Infettive è una conquista per il territorio di tutta la provincia e che potrebbe diventare anche punto di riferimento di tutta la Sicilia occidentale.