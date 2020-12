Erice, il sindaco Toscano nomina un delegato per la frazione di Ballata

23/12/2020 14:00:00

La sindaca di Erice Daniela Toscano ha un nuovo collaboratore per le problematiche della frazione di Ballata. Si tratta di Carmelo Peralta che è un abitante della frazione ericina, a cui la sindaca ha conferito l’incarico a titolo gratuito di delegato per la frazione quale collaboratore volontario esterno.

Tra i compiti del delegato anche quello di dare impulso all’organizzazione, collaborando con i vari settori dell’amministrazione comunale, delle iniziative socio culturali che di volta in volta saranno promosse dal Comune di Erice e per le attività afferenti le problematiche della frazione di Ballata.

«La figura del delegato per le Frazioni va nella direzione di una maggiore attenzione, sotto diversi aspetti, per l’intero territorio ericino – commenta la sindaca -. Il signor Peralta, dunque, ci darà una mano a titolo gratuito non soltanto per la buona pianificazione dell’attività amministrativa ma anche per la ricerca delle condotte operative finalizzate alla soluzione di problematiche che si dovessero palesare nella Frazione».

«Ringrazio l’Amministrazione, in particolar modo la sindaca Daniela Toscano, per l’incarico che mi è stato attribuito e che spero di poter svolgere nel migliore dei modi – commenta il Delegato della Frazione di Ballata -. Ho accettato perché è giusto che la mia Frazione, a cui tengo moltissimo, abbia la possibilità di avere un referente che possa ascoltare le esigenze della gente e del territorio, constatandole personalmente e fungendo da filo conduttore col Comune: a ciò non mi sono mai sottratto anche prima della nomina. Spero che si possa collaborare in maniera proficua, risolvendo le criticità. Tanto è stato fatto, tanto altro si deve fare ancora».

Chiusura pomeridiana uffici comunali per il giorno 24 dicembre 2020 - La sindaca, con Decreto n. 73 del 22/12/2020, ha disposto la chiusura pomeridiana degli uffici comunali per giovedì 24 dicembre 2020 anticipando, contestualmente, il rientro pomeridiano previsto nella suddetta giornata del 24 al pomeriggio di mercoledì 23 dicembre 2020. Sarà comunque assicurato il funzionamento dei servizi di pronto intervento, dei servizi del corpo di polizia municipale e dei servizi demografici demandando ai responsabili di settore di adottare le conseguenti misure organizzative.

Collegiale nazionale di Arti marziali ad Erice - Domenica 20 dicembre, la palestra Pala Cardella di Erice ha ospitato, a porte chiuse, il Collegiale Nazionale "Azzurri d'Italia 2020" che ha selezionato atleti per la rappresentativa italiana che prenderà parte ai Campionati del Mondo & Golden Cup 2021 della WMKF (World Martial Kombat Federation) nelle discipline della kick boxing a contatto leggero.

Il Collegiale, nel rispetto delle regole Covid, è stato indetto dalla Martial Kombat Sport Italia con autorizzazione della Federazione Mondiale. L'organizzazione è stata curata dal Maestro Gino Vitrano in collaborazione con i Maestri Viola e Nicola Serra, dirigenti del team Athena di Erice.

«Il fatto che si riesca a mettere in piedi momenti di sport di ottimo livello come questo è estremamente importante – sottolinea l’assessora allo sport, Rossella Cosentino -. C’è grande voglia di ripartire e lo sport, uno dei settori più in affanno a causa dell’emergenza pandemica, rappresenta la speranza e la voglia di tornare quanto prima a riappropriarci delle nostre vite».