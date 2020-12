Erice, parco giochi inclusivo ammesso a finanziamento regionale

23/12/2020 20:08:00

Il parco giochi inclusivo da realizzarsi nel comune di Erice è stato ammesso a finanziamento dalla Regione siciliana. A darne notizia, i consiglieri del movimento Via.

“In questi 3 anni – si legge in una loro nota - in diverse occasioni i consiglieri comunali hanno fatto presente all’Amministrazione della necessità di un parco giochi inclusivo per i bambini affetti da disabilità cosi da consentire a tutti i bambini di vivere la propria infanzia in maniera più serena attraverso l'incontro e il gioco con altri bambini. Questo si pone in continuazione con quanto iniziato nella scorsa consiliatura grazie al compianto professore Ingrasciotta che ha portato avanti l’iniziativa poi realizzatasi dell’acquisto di una altalena per bambini affetti da disabilità e del lido Smile, seppur, purtroppo, nell'estate appena trascorsa non ha trovato la giusta attenzione”.

Poi un ringraziamento all'assessore Scavone che “ha permesso, dopo un iter seguito dagli stessi consiglieri, l’aggiudicazione di tale finanziamento, auspicando che notizie come queste siano all'ordine del giorno”.