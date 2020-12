Marsala, nuovi orari e calendario del cimitero nel periodo natalizio

23/12/2020 11:15:00

Il cimitero di Marsala cambia orari e in base al dpcm anti-covid del Governo chiude nelle giornate indicate come rosse nel periodo delle festività natalizie.

Da domani vigilia di Natale fino a domenica 27 dicembre sarà chiuso, poi chiudierà nuovamente da giovedì 31 dicembre fino al 3 gennaio ed infine martedì 5 e mercoled' 6 gennaio.

“Le restrizioni imposte nelle giornate definite rosse consentono limitatissimi spostamenti, afferma l'assessore Arturo Galfano. L'obiettivo è sempre quello di contenere il diffondersi del contagio. Pertanto, al fine di proteggere la salute di tutti, è un obbligo di legge tenere chiusi i luoghi in cui possono crearsi assembramenti”.

E tra questi, purtroppo, rientra anche il Cimitero. L'ordinanza sindacale, predisposta dalla Direzione dei servizi cimiteriali, ha così disciplinato il calendario di visite ai Defunti nel periodo natalizio:

- Mercoledì 23/30 Dicembre, Lunedì 28 e Martedì 29 Dicembre

dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18;

- da Giovedì 24 a Domenica 27 Dicembre: CHIUSURA

- da Giovedì 31 Dicembre a Domenica 3 Gennaio 2021: CHIUSURA

- Lunedì 4 Gennaio

dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18;

- Martedì 5 e Mercoledì 6 Gennaio: CHIUSURA