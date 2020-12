 Paceco, appaltati i lavori d'isolamento all’ex discarica di Vosca 

23/12/2020 12:00:00

Il comune di Paceco ha aggiudicato i “lavori per la realizzazione dell’isolamento della fonte primaria di contaminazione dell’ex discarica in contrada Vosca”; un intervento atteso da decenni, perché consentirà di eliminare una persistente fonte di inquinamento, passata dal territorio di Trapani a quello di Paceco con la rettifica dei confini del 1979.

Lo comunica l’Amministrazione comunale di Paceco, che lo scorso anno aveva approvato il progetto esecutivo dei lavori di isolamento, su proposta del Sindaco Giuseppe Scarcella, per fronteggiare i rischi ambientali nella zona.

L’appalto è stato aggiudicato alla ditta “Fratelli Gentile Francesco e Raffaele autotrasporti e commercio rottami metallici”, Srl con sede a Casoria (Napoli), che ha offerto un ribasso pari al 25,6750 per cento, corrispondente a un importo netto contrattuale di 513.789,17 euro (inclusi gli oneri per la sicurezza).

I lavori nella ex discarica di contrada Vosca, che avranno una durata di sei mesi, «ci permetteranno – sottolinea il sindaco Scarcella – di porre finalmente rimedio alla situazione di inquinamento ambientale esistente nel sito, dopo oltre quarant’anni di rinvii del problema».

«Nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid-19 – aggiunge l’assessore Salvatore Castelli – i lavori pubblici per migliorare il nostro comune vanno avanti speditamente su diversi fronti».

Il V Settore del Comune, infatti, a conclusione delle procedure di altre tre gare di appalto, ha aggiudicato anche diversi interventi finalizzati alla sicurezza stradale a Paceco e nelle frazioni.

Si tratta di “lavori per il miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità” che interessano la zona Platamone di Paceco, dove saranno asfaltate la via Pirandello, la via Verga e la via Tomasi di Lampedusa, nonché la frazione di Nubia, con interventi nelle vie Ciaccio Montalto e Martin Pescatore; inoltre, lavori di ristrutturazione sono in itinere in un tratto della via Anita Garibaldi, a Dattilo.

In particolare, l’appalto dei lavori nelle vie Pirandello, Verga e Tomasi di Lampedusa, è stato aggiudicato alla ditta B.C. Impianti Srl di Gela, che ha offerto un ribasso del 18,944 per cento, per un importo netto contrattuale di 105.860,07 euro (oneri per la sicurezza inclusi) e una durata dei lavori di due mesi.

I lavori per il miglioramento della sicurezza ai fini della viabilità della via Ciaccio Montalto e della Via Martin Pescatore di Nubia, invece, sono stati affidati alla ditta Appalti Tinaglia Srl con sede a Favara (Agrigento) che ha offerto un ribasso pari al 21,238 per cento, a cui corrisponde un importo netto contrattuale di 68.153,33 euro (oneri per la sicurezza inclusi). Anche questi interventi avranno una durata di due mesi.

I “lavori di ristrutturazione di un tratto della via Anita Garibaldi e di realizzazione delle opere di sostegno”, a Dattilo, sono stati aggiudicati alla ditta VICA Srl, con sede a Maletto (Catania), in virtù di un ribasso del 31,2462 per cento, corrispondente ad un importo netto contrattuale di 104.287,82 euro (oneri per la sicurezza inclusi). Il tempo previsto per i lavori è di quattro mesi.

«Neĺle strade a Paceco e a Nubia – conclude l’assessore Castelli – sarà migliorata la viabilità con la realizzazione del manto di asfalto attualmente inesistente, mentre i lavori a Dattilo hanno lo scopo di interrompere un fenomeno franoso in un tratto della via Anita Garibaldi».