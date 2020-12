Trapani: avviso pubblico per i buoni spesa statali. In distribuzione quelli regionali

23/12/2020 08:00:00

Pubblicato dal Comune di Trapani l’avviso pubblico relativo ai buoni spesa statali per l’emergenza socio-assistenziale da Covid-19. Sono invece già in distibuzione i buoni spesa regionali.

“Secondo le disposizioni ministeriali, i nostri uffici – dichiara l’Assessore Abbruscato - hanno avviato la procedura al fine di consentire ai cittadini di accedere al più presto possibile ai buoni spesa. Arricchiamo la nostra offerta ai servizi alla persona, in un momento difficile – continua l’Assessore - sotto l’aspetto socio economico e non solo. Queste iniziative si sommano alla grande solidarietà già dimostrata dai trapanesi nell’ambito del “Carrello Solidale” che, ricordiamo, coinvolge la stragrande maggioranza dei supermercati al momento convenzionati per la distribuzione dei Buoni Spesa Statali e Regionali. Per le domande c’è tempo fino al 22 febbraio 2021, in ogni caso l’ufficio di Via Erodoto erogherà i buoni man mano che arriveranno le istanze dei cittadini secondo i criteri e i requisiti stabiliti”.

Da ieri, tra l’altro, sono in distribuzione i buoni Spesa Regionali per un totale di 85.000 euro. I cittadini ammessi al beneficio e avvisati a mezzo sms, possono stampare dalla propria area personale della piattaforma Sicare il relativo buono spesa e spenderlo presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Calendario mercati, apertura e chiusura, festività - Cambia in vista del periodo natalizio e nel rispetto delle regole anti-covid il calendario dei mercati rionali cittadini. L’Assessore Andrea Vassallo, sentite le associazioni di categoria ha disposto ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, contenente misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo. Questi le novità:

Mercatino rionale del giovedì di Piazzale Ilio Rimane chiuso dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021. Le attività mercatali, pertanto, riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021.



Mercato del Contadino Lungomare Dante Alighieri

Al fine di venire incontro all’utenza ed in considerazione del calendario relativo alle prossime festività, l’Amministrazione Comunale ha concesso l’anticipazione dell’apertura a mercoledì 23 dicembre e a mercoledì 30 dicembre 2020. Un’anticipazione che permetterà alla cittadinanza di effettuare acquisti poco prima delle cruciali giornate festive. Non si svolgeranno pertanto le attività di vendita nei giorni di sabato 26 dicembre 2020 e sabato 2 gennaio 2021.



Mercato Ittico

La vendita dei prodotti ittici avverrà giornalmente, tranne che nelle seguenti date: venerdì 25 dicembre 2020, venerdì 1 gennaio 2021 e mercoledì 6 gennaio 2021.