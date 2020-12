"Perché è Natale", il video musicale dell'Avis provinciale Trapani

23/12/2020 10:00:00

“Perché è Natale” il nuovo video musicale dell’Avis Band. I 4 giovani cantanti Salvatore, Desirèe, Simona e Gloria con gli arrangiamenti e musiche del maestro Gaspare Federico e testi di Giacomo Sciaccotta si sono cimentati nel particolare messaggio di augurio di Natale 2020 dell’ Avis Provinciale Trapani.

"Sicuramente questo momento storico di pandemia lascerà degli strascichi di sofferenza diretti ed indiretti, ma “Ce la faremo” per le “forze” istituzionali messe in campo e per l’esercito di volontari, come gli avisini, che stanno continuando ad operare attraverso Amore, Solidarietà e rispetto per la vita, valori imprescindibili per un mondo migliore." Le parole del presidente Avis Provinciale Trapani Francesco Licata.