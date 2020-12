Erice, c'è l'ok della Regione per realizzare gli alloggi per gli studenti 

24/12/2020 11:00:00

Con una deroga la Regione Siciliana dà il via libera alla realizzazione, nel quartiere San Giuliano di Erice, degli alloggi per gli studenti universitari.

L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento dell’Urbanistica, per la realizzazione degli alloggi per gli studenti che frequentano i corsi del Polo universitario di Trapani. L’assessorato, infatti, ha espresso parere favorevole alla concessione della stessa.

Nel dettaglio, l’area oggetto di deroga (quartiere San Giuliano) ricade all’interno del Comparto 2 “Servizi per l’Università” dell’intervento 5.1.1 “La Piazza del Mare e l’asse attrezzato di via Teocrito” della variante urbanistica per la Zona Franca Urbana di Erice. La proposta progettuale, per quanto riguarda il lotto A, prevede in deroga la realizzazione di: 56 alloggi di edilizia a canone sostenibile per studenti (social housing); Locali destinati a servizi universitari (mensa e bar); Locali commerciali;Palestra.

Per il lotto B si prevede la realizzazione di: 22 alloggi di edilizia libera; Locali commerciali Integrazione della nuova viabilità di PRG e relative opere di infrastruttura primari; Nuove aree di parcheggio pubblico; Nuuove aree a verde privato e pubblico.

L’importo complessivo per realizzazione delle opere è di circa 11.500.000 euro, di cui 4 a carico del finanziamento a cui il Comune di Erice è stato ammesso con D.D.G. n. 95 n.151 del 31/01/2011, e la rimanente parte di circa 7,5 milioni a carico di privati, a suo tempo individuati attraverso un avviso pubblico.

«Si tratta di un altro piccolo tassello del puzzle di rigenerazione urbana nel territorio di San Giuliano – commenta il vice sindaco, Gianni Mauro -. L'impresa a suo tempo individuata con avviso pubblico sta lavorando per presentare il progetto esecutivo entro il mese di marzo 2021».

«Accolgo con grande piacere questa notizia – aggiunge la sindaca, Daniela Toscano -. La realizzazione degli interventi in oggetto va di pari passo con l’attivazione di 2 nuovi corsi di laurea (2021/2022) che l’Università degli Studi di Palermo ha destinato al Polo di Trapani. Sono percorsi universitari coerenti col territorio che vanno nella direzione di un rilancio strategico dello stesso e la cui importanza era stata più volte proposta e sottolineata con evidenza dalla nostra Amministrazione comunale».