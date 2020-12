Marsala: in distribuzione i buoni spesa regionali, ma tanti disagi per i beneficiari

24/12/2020 14:00:00

A Marsala ieri è iniziata la distribuzione, a 1072 cittadini beneficiari, dei buoni spesa elettronici regionali. Qualcosa però non ha funzionato nella gestione dei voucher, visto che diversi cittadini, come abbiamo raccontato su Tp24 (potete leggere qui), dopo aver fatto la spesa hanno dovuto lasciare il carrello con tutti i prodotti al supermercato, perché il biglietto elettronico non veniva accreditato. A quanto pare, solo nel pomeriggio c'è stato un intervento che ha sbloccato i tagliandi.

E su malfunzionamento del servizio, segnalato dalla nostra redazione, c'è una nota dall'ufficio Servizi alla Persona, a firma della dirigente Maria Celona. "I problemi relativi ai buoni spesa virtuali segnalati, con buon risalto, dai giornali online sono stati risolti - scrive la dirigente -.

Con l’occasione si comunica che sono già in distribuzione i Buoni Spesa Natale 20, voluti dal Comune con fondi propri. I Servizi alla Persona si scusano con gli interessati e i cittadini per l’inconveniente che è stato dovuto a un non perfetto funzionamento del Sistema, gestito da una società esterna legata al Comune da un rapporto contrattuale e che è fra le più importanti società del settore. Il mal funzionamento non poteva in alcun modo essere superato dagli Uffici".

"Si tratta di un intervento programmato – le parole del Sindaco Massimo Grillo – che vuole dare a tante famiglie bisognose la possibilità di trascorrere il periodo di fine anno in maniera più serena. Da parte nostra abbiamo già avviato un’azione di rimodulazione dell’interno Settore dei Servizi Sociali perché riteniamo che aiutare i più bisognosi e/o le persone in stato di difficoltà è uno dei compiti precipui di ogni Amministrazione”.

Le somme impegnate per l’elargizione di questi contributi sono a valere sulle risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020, per l’acquisto di farmaci e di beni di prima necessità tramite il Codice voucher ed il relativo PIN inviato per messaggio sul numero di cellulare comunicato in sede di domanda. Il valore del buono è stato riproporzionato secondo la disponibilità della somma residua di € 166.973,48 assegnata dalla Regione. Il buono ha validità fino al 31 gennaio 2021 ed è utilizzabile presso i sotto elencati esercenti convenzionati con il Comune.

La giunta Grillo ha anche stanziato ulteriori 20.000 euro, che vanno ad integrare il suddetto fondo, avendo scelto di utilizzare minori risorse per gli addobbi natalizi. Circa 200 cittadini, pertanto, riceveranno anche un buono natalizio di 80 euro e in particolare le famiglie più numerose e con figli minori.

Chiusi gli asili nido comunali - Il Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola”, Maria Celona, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale dei tre immobili che ospitano gli Asili Nido di Amabilina, Sappusi e Sant'anna. Il provvedimento si è reso necessario nelle more delle verifiche cha saranno effettuate dall'uffico tecnico sulla sussistenza delle condizioni di fruibilità dei locali delle tre strutture.

Appresa la notizia il Sindaco di Marsala, on. Massimo Grillo, consapevole dell’importanza sociale dei tre Asili, si è immediatamente attivato per accertare lo stato dei fatti e per avviare l’iter burocratico finalizzato al superamento di determinate criticità.

“Sono dispiaciuto per i disagi che derivano dalla chiusura di questi tre asili nido fruiti da tantissimi bambini da 0 a 3 anni – sottolinea il primo cittadino marsalese. Faccio presente che ho già disposto una verifica tecnica ed amministrativa interna al fine di accertare lo stato dei fatti e, contestualmente, porre in essere, da subito, l’iter tecnico-burocratico per fare in modo che gli asili riaprano al più presto i battenti”.