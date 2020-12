Rapine e furti in calo, in aumento le violenze sulle fasce deboli. Il 2020 dei carabinieri di Trapani

24/12/2020 06:00:00

Sono in calo i delitti in provincia di Trapani. Diminuiscono del 19,3% passando da 15098 del 2019 a 12178 del 2020. Nel dettaglio, i furti sono in calo del 30%, le rapine invece del 7%. Aumentano, invece, le violenze sulle fasce deboli della popolazione.

Nel 70% dei fatti criminosi sono intervenuti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che, nel corso dell'anno hanno controllato 169.575 persone e 111.297 veicoli, dato, quest'ultimo, in aumento rispetto al 2019 del 15%.

Sono questi in sintesi i numeri dell'attività svolta dai Carabinieri della provincia di Trapani e comunicati dal comandante provinciale, il colonello Gianluca Vitagliano nel corso della conferenza stampa di ieri.

La Rapina in villa a Favignana - Tra le rapine ricordiamo quella avvenuta a Favignana nel maggio scorso, i cui presunti autori sono stati arrestati grazie ai militari della stazione dell’isola, e poi sviluppata dai colleghi della Compagnia di Trapani.I risultati ottenuti nel 2020 sono il frutto di un’intensa attività preventiva svolta su tutto il territorio della Provincia dalle 34 Stazioni e coordinata dal Comando Provinciale, in sintonia con le indicazioni pervenute dal Prefetto. Qui sotto l'intervista del comandante Vitagliano:





Contrasto criminalità diffusa e organizzata

Nel 2020 sono 4.548 persone le persone denunciate e 668 gli arresti effettuati. Con il coordinamento delle procure di Trapani, Marsala, Sciacca e DDa di Palermo sono state concluse con successo importanti indagini per il contrasto della criminalità comune e organizzata.

In aumento la violenza sulle Fasce Deboli

Sempre altissima è l’attenzione dell’Arma nei confronti delle fasce deboli. I dati delle violenze sono in notevole aumento rispetto al 2019. Grazie anche all’aula per le audizioni protette, inaugurata qualche anno addietro al comando Provinciale di Trapani, è stato possibile per i militari dell’Arma eseguire numerosi arresti e notificare provvedimenti di divieti di avvicinamento nei confronti di soggetti che hanno avuto dei comportamenti violenti e preoccupanti verso le fasce deboli.

Protezione civile e assistenza anziani

Nell'anno caratterizzato dalla pandemia, i carabinieri della provincia hanno offerto la loro all’assistenza, soprattutto ad anziani e diversamente abili, alla consegna di beni di prima necessità, alla consegna delle pensioni grazie alla convenzione tra l’Arma e Poste italiane. I militari dunque sono stati più che mai pronti a sostenere i cittadini in difficoltà e a star loro vicini.