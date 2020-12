Nino Minardo è il nuovo responsabile della Lega in Sicilia

24/12/2020 22:20:00

È il deputato Nino Minardo il nuovo responsabile della Lega Salvini Premier in Sicilia. La nomina del parlamentare modicano è arrivata direttamente da Matteo Salvini che oggi ha cambiato otto responsabili regionali del Carroccio.

“Questa nomina mi inorgoglisce - afferma Minardo - ringrazio il mio segretario nazionale, Matteo Salvini, per la fiducia che ha mostrato con la sua scelta e per questa grande responsabilità che mi affida, chiamandomi ad un incarico di enorme prestigio. E ringrazio di cuore, il senatore Stefano Candiani per tutto quello che ha fatto, fa e farà per la Sicilia e per come si è speso, da vero siciliano, per la nostra gente”.

“Il nostro - continua il nuovo responsabile regionale - sarà un lavoro di squadra a fianco dei militanti, dei dirigenti regionali, dei sindaci siciliani della Lega, di tutti i commissari provinciali del nostro partito nell’Isola, della rappresentanza parlamentare e di governo a Palermo, a Roma, a Bruxelles e del componente della segreteria nazionale della Lega Fabio Cantarella”.

Per Minardo l’obiettivo della Lega in Sicilia sarà quello di “essere il volano del centrodestra siciliano, il traino dell’affermazione del centrodestra in Sicilia“.

Deputato da tre legislature Minardo ha aderito alla Lega di Salvini nel dicembre 2019.