E' morto Gianluca D'Amico, priore della Chiesa di Sant'Anna di Marsala

25/12/2020 09:02:00

Natale tristissimo per Marsala e la sua comunità. E' morto improvvisamente nella notte Gianluca D'Amico. Aveva compiuto a Giugno 40 anni. Avvocato, D'Amico era molto noto per essere dal 2018 il priore della Confraternita della Chiesa di Sant'Anna.

E a dare la notizia della sua morte è Don Giacomo Marino, parroco di Sant'Anna: "Cari amici, l'alba di questo giorno pervasa dalla gioia per la nascita del nostro Salvatore, per la nostra comunità parrocchiale è segnata anche dal dolore. Questa notte il nostro Gianluca D'Amico, priore e avvocato, ha concluso il suo cammino terreno. Il Signore lo accolga nel suo regno di pace e di luce. Ci stringiamo con sincero affetto attorno alla mamma Anna Maria e ai familiari. Mentre vi invito alla preghiera per l'anima di Gianluca, vi terrò informati sulla celebrazione delle esequie".

Istituita nel '600, la Confraternita di Sant'Anna organizza ogni anno a Marsala la processione del Giovedì Santo (che nel 2020 è saltata, caso unico nella storia, per le ragioni legate al coronavirus).

D'Amico ha avuto un malore nella notte. La notizia sconvolge non solo la comunità della Chiesa di Sant'Anna, una delle principali istituzioni religiose di Marsala, ma tutta la città.