Marsala, addio a Mary Clausi

Si è spenta a Palermo Mary Clausi, moglie di Sergio Silvano, noto commerciante e titolare dello storico negozio del settore antincendio di Corso Calatafimi a Marsala.

Donna solare e amata, Mary lascia un grande vuoto nei cuori dei familiari e di quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita.

La salma si trova attualmente a Palermo, presso l’ospedale La Maddalena.

A partire dalle ore 14:00 di oggi, verrà allestita la Camera Ardente presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte n. 27 a Marsala, dove sarà possibile rendere l’ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati domani, 20 dicembre 2025, alle ore 12:30, presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

Ne danno il triste annuncio i familiari e i parenti, che sentitamente ringraziano quanti vorranno partecipare e unirsi nel ricordo e nella preghiera.

I servizi funebri sono curati dalle Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni.