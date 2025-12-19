Sezioni
Se ne sono andati
19/12/2025 10:33:00

Marsala, addio a Mary Clausi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/marsala-addio-a-mary-clausi-450.jpg

Si è spenta a Palermo Mary Clausi, moglie di Sergio Silvano, noto commerciante e titolare dello storico negozio del settore antincendio di Corso Calatafimi a Marsala.

Donna solare e amata, Mary lascia un grande vuoto nei cuori dei familiari e di quanti l’hanno conosciuta e stimata nel corso della sua vita.

La salma si trova attualmente a Palermo, presso l’ospedale La Maddalena.
A partire dalle ore 14:00 di oggi, verrà allestita la Camera Ardente presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in via Selinunte n. 27 a Marsala, dove sarà possibile rendere l’ultimo saluto.

I funerali saranno celebrati domani, 20 dicembre 2025, alle ore 12:30, presso la Chiesa Maria SS. Ausiliatrice (Salesiani) di Marsala.

Ne danno il triste annuncio i familiari e i parenti, che sentitamente ringraziano quanti vorranno partecipare e unirsi nel ricordo e nella preghiera.

I servizi funebri sono curati dalle Onoranze Funebri Antonio Ragona & D’Antoni.


Se ne sono andati | 2025-12-16 10:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/marsala-addio-a-parrinello-giuseppa-250.png

Marsala, addio a Giuseppa Parrinello

Si è spenta oggi all’età di 98 anni la signora Giuseppa Parrinello.I funerali saranno celebrati domani, 17 dicembre, alle ore 15:30 presso la Chiesa Madre di Marsala.I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e...

Se ne sono andati | 2025-12-19 09:44:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-12-2025/marsala-addio-a-maria-tranchida-250.jpg

Marsala, addio a Maria Tranchida

Si è spenta all’età di 86 anni Maria Tranchida, nata a Marsala il 6 gennaio 1939 e deceduta nella sua città il 17 dicembre 2025.  La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in via Grotta del...