Trapani: l'Asvitur dona panettoni, spumante e vestiario a 50 famiglie bisognose 

25/12/2020 12:45:00

Natale nel segno della solidarietà a Trapani grazie all'associazione Asvitur che ha donato panettoni, spumante e vestiario a 50 famiglie disagiate. La consegna ieri sera. "Anche quest'anno - dice il presidente Giacomo Li Causi- malgrado le enormi difficoltà a cui tutti noi siamo stati sottoposti, l'associazione è riuscita a mantenere l'impegno che ormai si ripete da oltre un decennio: regalare un sorriso a chi soffre".

E così i componenti dell'associazione hanno raggiunto le case delle famiglie meno abbienti per consegnare i loro doni. Tutto nel rispetto delle norme anti-covid." La pandemia - rileva Li Causi - non ci ha impedito di portare avanti la nostra missione. Non potendo raggruppare le famiglie siamo andati noi a trovarle nelle loro case" .