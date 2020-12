Erice, una mozione per intitolare il parco giochi inclusivo a Antonino Ingrasciotta

28/12/2020 16:32:00

Mozione per intitolare il parco giochi inclusivo di Erice, già finanziato dalla Regione siciliana, al professore Antonino Ingrasciotta. L'iniziativa è del consigliere comunale Simona Mannina.

“Il professore Antonino Ingrasciotta, consigliere comunale di Erice dal 2012 al 2017, - dice - nel corso del suo mandato si è sempre speso per i bambini e le persone diversamente abili. Grazie all’impegno profuso dallo stesso nel corso del suo mandato amministrativo ha portato allo splendore il Giardino degli Aromi con l’organizzazione di diversi eventi e manifestazioni. Grazie all’infinito amore per il proprio territorio e cittadini ha portato all’ acquisto dell’altalena per i bambini diversamente abili”. Frattanto, la Regione ha detto sì alla realizzazione di un parco giochi inclusivo presso il Giardino degli Aromi. Mannina, dietro impulso dello stesso professore, suo suocero, ha portato avanti alcune iniziative, approvate dall'intero consiglio comunale aventi ad oggetto la realizzazione di un parco giochi inclusivo “considerato che – afferma il consigliere - in data 3 marzo 2020 lo stesso decedeva in Erice dopo una brutta malattia togliendolo all'amore dei suoi cari e dei suoi concittadini. È dovere di noi tutti ricordare questo grande uomo che tanto si è speso per il nostro territorio”.