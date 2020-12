Reddito di cittadinanza, la provincia di Trapani al settimo posto in Italia

29/12/2020 08:00:00

La provincia di Trapani si trova al settimo posto in Italia tra le province con il maggior numero di percettori del reddito di cittadinanza.

In testa alla classifica c'è Crotone, con 56 beneficiari ogni 1000 abitanti, ma nella top ten ci sono tante province della Sicilia, a cominciare dal capoluogo, Palermo, in seconda posizione con 51,5 destinatari ogni mille, al quarto posto dopo Napoli c'è Catania con 48,2 cittadini beneficiari sempre ogni mille, e nella top ten rientrano in sesta, settima e ottava posizione, rispettivamente Siracusa, Trapani come anticipato e Caltanissetta.

Questi dati ci dicono della drammaticità che vive la Sicilia a livello economico e sociale, a causa della mancanza di lavoro. E sono proprio questi i numeri che pongono la Sicilia tra le prime regioni d'Italia ad essere beneficiaria del reddito di cittadinanza, seconda solo dietro alla Campania.

Nel 2019 i beneficiari percettori del reddito di cittadinanza in Sicilia erano 162.342 nel 2020 sono invece aumentati fino a 198.120, con un incremento del 22%. Per capire bene quanto la Sicilia percepisca una buona fetta della misura a sostegno dei senza reddito, basta dire che in Italia sono 2,8 milioni le persone beneficiarie e di queste 539 mila sono siciliani.

Tra le regioni la Sicilia è al secondo posto dietro la Campania che percepisce 676.170 assegni per un importo medo di 600 euro, un po' più elevato rispetto a quello medio dei siciliani che è di 574 euro. Per quanto riguarda le città, Palermo al 4 dicembre ha 64.981 percettori, Catania 55.058 e al terzo posto Messina 22.055.