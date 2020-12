Shopping e assembramenti: centinaia di multe in Sicilia. Negozi chiusi 

29/12/2020 10:21:00

Sono centinaia le multe, in questi giorni, a cittadini o negozianti che non rispettano le prescrizioni anti - coronavirus in Sicilia. Ricordiamo che fino a domani siamo in zona "arancione" (qui c'è un riassunto su quello che si può e non si può fare) e che dal 31 Dicembre in zona rossa.

Nel giorno di Natale è capitato frequentemente che alcune persone fermate più volte nell’arco della stessa giornata hanno consegnato alle forze dell’ordine più autocertificazioni con orari diversi con lo stesso indirizzo di destinazione.

A Palermo dopo le 125 sanzioni effettuate tra Natale e Santo Stefano, ne sono state fatte altre 50. Le ispezioni, dovute al mancato rispetto delle norme anti-Covid, hanno visto anche un commerciante sanzionato e contestualmente un negozio chiuso per cinque giorni. Nello specifico sono state controllate 1.225 persone e 202 attività commerciali.