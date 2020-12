Alcamo, scade il 31 dicembre l'avviso del Comune per gli esperti esterni in politiche comunitarie 

30/12/2020 12:00:00

Sul sito istituzionale è possibile consultare l’Avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short list di esperti esterni da utilizzare a supporto delle attività dell’ufficio per le politiche comunitarie del Comune di Alcamo, per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali e regionali per il periodo di programmazione 2014-2020. Aggiornamento elenco.

La short list di esperti esterni, da utilizzare qualora non si possa far fronte alle esigenze dell’ufficio con il personale interno, è uno strumento aperto a disposizione del Comune per garantire qualità, tempestività ed economicità nelle procedure d’individuazione di esperti esterni.

Possono presentare manifestazione d’interesse, - su un massimo di cinque priorità tematiche tra quelle indicate nell’avviso (1. redazione di idee progettuali di interesse per gli Enti Locali nell’ambito delle priorità tematiche di cui all’articolo 2; ricerca e costituzione del partenariato; 3. supporto alla gestione e all’attuazione del progetto; 4. coordinamento del partenariato e supporto nelle attività dei soggetti partecipanti; 5. monitoraggio delle fasi di realizzazione del progetto; 6. supporto per la gestione economico-finanziaria del progetto; 7. rendicontazione del progetto; 8. realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati del progetto) - i cittadini italiani o appartenenti ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea in possesso, alla data di presentazione della domanda, di esperienze documentabili idonee alla professionalità richiesta e buona conoscenza della lingua inglese. Possono partecipare anche le associazioni, le fondazioni e le società (a partecipazione pubblica, privata o mista).

La domanda, indirizzata a Comune di Alcamo – Gabinetto Sindaco dovrà essere presentata in forma cartacea direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Ciullo, 1 o tramite raccomandata A/R, oppure all'indirizzo pec: comunedialcamo.protocollo@pec.it entro il 31 dicembre 2020.