Mazara, il Comune riduce gli oneri di urbanizzazione 

30/12/2020 19:00:00

Il Consiglio Comunale di Mazara ha approvato la “riduzione degli oneri di urbanizzazione” di circa 1/4 per interventi di una nuova costruzione, l’ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazioni edilizie.

"Un provvedimento in grado di restituire vigore ad un settore in crisi, quello dell'edilizia, che necessita di stimoli specifici per tornare ad essere un settore importante per l'economia della nostra Città. Adesso per i cittadini mazaresi sarà meno oneroso e più agevole costruire la propria abitazione. Questa misura, assieme alla riduzione dell'IMU e al Piano Regolatore sul quale stiamo già lavorando, attiva un nuovo percorso di sviluppo per la nostra città. Un sentito ringraziamento voglio rivolgerlo all’Assessore ai Lavori Pubblici Michele Reina e al suo gruppo di lavoro".

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, in merito all’approvazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione avvenuta oggi in Consiglio comunale.