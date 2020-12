Scilla e Zambuto nuovi assessori regionali. I retroscena 

30/12/2020 08:39:00

E’ fatta. Gianfranco Miccichè ha mantenuto la sua promessa: Toni Scilla, il mazarese da sempre in Grande Sud, poi transitato in Forza Italia, fedelissimo di Miccichè, è assessore all’Agricoltura.

La provincia di Trapani ha un altro assessore regionale, oltre a Mimmo Turano.

E’ stata una nomina travagliata, tra equilibri di governo e quelli di partito. Riunioni interminabili, che però hanno visto spuntare i berlusconiani, che si preparano alle elezioni regionali per il 2022.

Scilla prende il posto del siracusano Edy Bandiera, grandi aspettative su quest nomina per le ricadute sul territorio trapanese. Mazara Del Vallo è città marinara, vive costanti disagi e la pesca è settore vicinissimo allo stesso Scilla.

Non in ultimo, sia Scilla che Miccichè sono stati vicinissimi alle famiglie dei pescatori sequestrati in Libia, liberati solo pochi giorni fa.

Ad attendere al porto i pescatori con i propri pescherecci nessun politico nazionale ma solo Miccichè, e Mazara non è città che dimentica.

Nomina meritata? Certamente, Scilla è stato vicino ai vertici del partito sia in fase calante che in quella di successo, si è speso in varie competizioni non arrivando a prendere lo scranno.

Oggi è assessore regionale all’Agricoltura, delega pesante con una ricaduta sui territori importanti, è un trampolino di lancio per marcare il territorio delle prossime elezioni regionali.

Si è dimessa nella giornata di ieri anche Bernadette Grasso, assessora agli Enti Locali. Al suo posto è arrivato Marco Zambuto, candidato alle amministrative di Agrigento pochi mesi fa. Vicinissimo a Diventerà Bellissima, organico a Forza Italia, vicino all’UDC. Insomma, una nomina che lascia contenti molti e che da alla cittadina agrigentina una rappresentanza in giunta.

Sarà un esecutivo interamente formato da uomini, con le dimissioni della Grasso e il subentro di Zambuto, viene meno l’unica donna della giunta.

I neo assessori giureranno questa mattina.