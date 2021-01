Marsala: operata d'urgenza, ragazza ringrazia medici e personale della Ginecologia

02/01/2021 08:00:00

Una ragazza sta male e deve essere operata d'urgenza a Marsala. L'intervento viene fatto di notte, dopo che tutta l'equipe di medici viene rintracciata. Grazie alla loro professionalità e alla loro competenza, per quella ragazza tutto è andato bene e adesso può raccontare quanto accaduto solo come un brutto ricordo. Per questo ha deciso di ringraziare tutti i medici, gli infermieri e le Oss del reparto di Ginecologia. Una bella storia di buona sanità che ha voluto rendere pubblica così:

"Salve, sono una ragazza di Marsala e vorrei raccontare la mia esperienza all’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. La notte del 22 novembre 2020 ho subito un intervento d’urgenza. Quando i medici hanno avvertito me e la mia famiglia della gravità della situazione eravamo nel panico più totale, ma grazie alla loro prontezza nel chiamare tutti i medici sia reperibili che non, alla loro competenza e alla loro professionalità, tutto ciò è stato soltanto un brutto ricordo. Sento sempre parlare di malasanità ma io posso dire che in questa mia settimana di degenza sono stata trattata nel miglior modo possibile, ed è per questo che vorrei ringraziare pubblicamente tutti i dottori, infermieri e OSS del reparto Ginecologia/Ostetricia dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Grazie di vero cuore".

M.K.