 Asp Trapani, il Nursind: 133 infermieri sono bloccati in attesa di trasferimento

04/01/2021 00:00:00

C’è la graduatoria della mobilità per infermieri da più di un mese, ma i 133 infermieri vincitori presso l'Asp di Trapani aventi diritto sono ancora in attesa di entrare in servizio. Le procedure sono dunque ancora bloccate e il Nursind Trapani ritorna ad alzare la voce.

Il sindacato guidato da Salvo Calamia ha scritto nuovamente all’assessorato alla Salute e all’Asp di Palermo dopo un mese per chiedere di sbloccare la vicenda che sta tenendo nell’incertezza tantissimi infermieri in attesa di cambiare sede e avvicinarsi nella struttura sanitaria scelta. E, soprattutto, di contribuire come gli altri a combattere l'emergenza sanitaria e contribuire alla somministrazione dei vaccini.

Il Nursind chiede nuovamente “che venga inviato l’elenco definitivo dei vincitori che hanno scelto come preferenza, al momento della compilazione della domanda, l’azienda di Trapani, e di concedere il nullaosta essendo una mobilità regionale che riguarda tutte le aziende del bacino occidentale”.