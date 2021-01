Castelvetrano, omicidio Favoroso. La madre: "Chi sa qualcosa parli"

05/01/2021 17:30:00

«Chi sa qualcosa o ha visto qualcosa che può essere utile alle indagini parli».

È l’appello della mamma di Vincenzo Favoroso, il giovane ucciso a colpi di arma da fuoco lo scorso 26 novembre a Castelvetrano. Domenica Monteverde parla a Castelvetranoselinunte.it dopo l'omicidio del figlio, per il quale è stato arrestato il presunto omicida Gaspare Favara, detenuto al carcere di Trapani. In questo senso sono ancora in corso le indagini della magistratura per accertare cosa sia realmente accaduto.



«La mia famiglia ripone piena fiducia nella Magistratura ma vogliamo conoscere la verità sulla morte di mio figlio. Perché è stato ucciso? Qual è il movente che ha spinto l’omicida a sparare. Noi sappiamo che quella sera Vincenzo aveva trascorso una serata insieme ad altre persone. Se tra queste c’è chi sa qualcosa in più che possa aiutare le indagini, parli anche tramite il nostro avvocato».