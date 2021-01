Mazara, 30 dipendenti comunali passano al contratto full-time

06/01/2021 19:00:00

Nella Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, alla presenza del Sindaco Salvatore Quinci e del Dirigente del 2° Settore - Gestione delle Risorse Umane Maria Stella Marino, sono stati sottoscritti dai dipendenti comunali 30 contratti trasformati da part time a full time, relativamente all’estensione da 25 a 36 ore. Quest’ultimi si aggiungono a quelli già sottoscritti nell’anno 2020 per un totale di 90 unità.



«Rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco ai dipendenti comunali - prestare particolare attenzione alle risorse umane del proprio Ente. Oggi non lo dovete vivere come un traguardo ma come un nuovo punto di partenza. Noi continuiamo ad investire sui nostri dipendenti ma da domani mi attendo che questa forza lavoro produca molto di più; sono certo che nessuno di voi mi deluderà»