Scilla assessore regionale. Gli auguri di Sturiano e Grillo

Toni Scilla è il nuovo assessore all'Agricoltura e Pesca della giunta regionale Musumeci. E diversi in queste ore si sono precipitati ad esternare complimenti e auguri. Certo, il politico mazarese, eterno candiato, ora premiato in giunta, dovrebbe chiarire sui suoi rapporti imbarazzanti con esponenti mafiosi di Campobello di Mazara e sul loro sostegno nelle ultime campagne elettorali, come abbiamo raccontato qui.

Ma questo non importa ad esempio a Massimo Grillo, sindaco di Marsala, che ha fatto gli auguri di buon lavoro al neo assessore regionale.



“A nome della città, della giunta e mio personale - sottolinea il Sindaco Massimo Grillo - desidero rivolgere all’on. Toni Scilla, neo assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca, le mie più vive congratulazioni per l’importante incarico ricevuto dal Presidente della Regione Siciliana, on. Nello Musumeci.

Con la sua designazione il Governo regionale premia oltre che l’impegno socio-politico di Scilla anche le principali fonti dell’economia locali e i lavoratori che vi gravitano: l’agricoltura e la pesca.

Sono certo che il neo Assessore profonderà nello svolgimento dell’incarico tutto il suo impegno e, con l’esperienza acquista negli anni, saprà trovare il giusto mix per rilanciare questi settori cardini dell’economia isolana e provinciale.

L’augurio è quello – conclude l’on.Grillo – di potere lavorare in sinergia, nel rispetto dei singoli ruoli per il benessere della collettività amministrata”.



Si è precipitato a Palermo il presidente del consiglio comunale di Marsala, Enzo Sturiano, capolista di Forza Italia, il partito di Scilla, alle ultime amministrative.

"Ho voluto complimentarmi personalmente con il neo assessore e augurargli buon lavoro. Quale titolare delle Politiche Agricole, lo attende un impegno importante nel comparto, strategico per il nostro territorio. Sono certo che saprà onorare al meglio il suo mandato al servizio della Sicilia”. “Nel breve dialogo odierno - continua Sturiano - abbiamo accennato alle problematiche che travagliano il settore agricolo provinciale e marsalese in particolare nonché a quelle che interessano il settore della Pesca. Agricoltura e pesca sono, infatti, i settori cardini della nostra economia. Ritengo che Scilla sarà un valido interlocutore e una risorsa per questo territorio”.

“Un ulteriore plauso – conclude Sturiano – intendo rivolgerlo al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che con l’indicazione di Toni Scilla ha voluto premiare non solo la persona ma l’intero territorio trapanese”.

Il Responsabile Fedagricoltura (confederata di C.I.F.A.) di Mazara del Vallo, dott. Francesco Adamo, appresa la nomina ad Assessore Regionale all'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, esprime sentite congratulazioni all’on. Toni Scilla per la prestigiosa carica augurando allo stesso buon lavoro. “Siamo orgogliosi per la carica affidata al nostro concittadino Toni Scilla. Sicuri di un suo eccelso operato, a nome di tutti i componenti territoriali della nostra Federazione –ha dichiarato Adamo- ci mettiamo a disposizione per migliorare e ancora più sviluppare il comparto agricolo nel nostro territorio. Oggi più che mai, a seguito dell’emergenza covid-19, ci impegniamo ad affiancarci alle imprese, valorizzando le eccellenze e sensibilizzando le nuove generazioni, che fanno della terra il loro mestiere. Necessita –ha concluso il responsabile locale di Fedagricoltura- un ritorno alle nostre radici ma con una proiezione verso il futuro. Rinnoviamo pertanto gli auguri e un buon lavoro a Toni Scilla la cui professionalità e esperienza applicata a questo nuovo incarico gioverà sicuramente all’economia e ai comparti interessati”.

Un augurio di buon lavoro al neo Assessore regionale all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea è stato espresso dal Segretario provinciale di C.I.F.A., Gaspare Ingargiola: “all’amico Toni Scilla va un grande in bocca al lupo. Sono sicuro che, essendo lo stesso figlio di questa terra, ed in particolare discendente di una famiglia di pescatori, dimostrerà una grande sensibilità nel proporre soluzioni, coniugando tradizioni ed innovazioni tecnologiche, per risollevare le sorti delle marinerie trapanesi. Altresì –ha sottolineato Ingargiola- sono sicuro dell’impegno che produrrà l’Assessore Scilla nel soddisfare le esigenze di sviluppo e la naturale vocazione mediterranea del nostro territorio che non può prescindere da una concreta sinergia tra istituzioni, operatori economici e professionisti”.