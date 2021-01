Nuovo assessore per il Sindaco Grillo: è Giuseppe D'Alessandro 

08/01/2021 07:58:00

Nuovo, ed ultimo, assessore per la Giunta del nuovo Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. E' Giuseppe D'Alessandro. La nomina è in quota VIA (D'Alessandro è molto vicino al consigliere Antonio Vinci) ed è lo stesso movimento ad annunciarlo in una nota.

La nomina dell'ultimo assessore è stata molto travagliata. Inizialmente, in base agli accordi elettorali, doveva essere nominato Ignazio Chianetta, poi Grillo ha fatto marcia indietro e ha chiesto al movimento un altro nome. Si pensava anche ad una donna (tra Giunta, consulenti, esperti e nominati c'è solo una donna, Antonella Coppola) e gli indizi portava alla direttrice del Vomere, Rosa Rubino. Alla fine il nodo politico è stato risolto con l'indicazione di D'Alessandro.

Attualmente D'Alessandro è capo dei vigili urbani a Paceco, ed è stato anche assessore a Petrosino. Per un breve periodo è stato anche comandante della polizia municipale a Marsala.

Questa la nota di VIA:

Il coordinamento del Movimento VIA di Marsala, guidato da Ignazio Chianetta, rafforza la sua squadra.

Ne entrano a far parte: Matteo Paladino, responsabile Politiche Agricole, Rossella De Vita, responsabile Disabilità, Rossella Mannone, responsabile Politiche Sociali, Antonino Gerardi, responsabile Decentramento Territoriale.

Nella giornata di oggi, inoltre, il Movimento avrà nominato dal sindaco Massimo Grillo il suo ultimo assessore.

L’indicazione è ricaduta sul nome di Giuseppe D’Alessandro, commercialista e revisore contabile. D’Alessandro attualmente ricopre il posto di comandante della Polizia Municipale del Comune di Paceco.

Già vice Sindaco e assessore all’ Urbanistica, al Bilancio e al Personale presso il comune di Petrosino dal 2010 al 2012, vanta al suo attivo varie esperienze nella pubblica amministrazione in vari comuni della provincia di Trapani, anche su nomina prefettizia.

D’Alessandro si aggiunge agli altri due nostri assessori, Arturo Galfano e Michele Gandolfo.