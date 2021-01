Marsala, la coda e gli assembramenti davanti alla posta di via Garibaldi

11/01/2021 12:28:00

Aumentano i contagi a Marsala e gli assembramenti continuano.

Sono 611 i positivi in città, un dato preoccupante che potrebbe a breve portare a dichiararla - per la prima volta dall'inizio della pandemia da Coronavirus - come zona rossa.

Eppure, nonostante ciò, le occasioni di assembramento aumentano. Se non è lo shopping, con le passeggiate lungo le strade del centro storico o l'aperitivo, come abbiamo visto ieri (potete leggere qui), sono invece le attese davanti agli uffici postali a creare delle pericolose occasioni di contagio, come questa mattina davanti alla posta centrale di via Garibaldi (foto TP24).

Non si capisce perché tutte queste persone fuori, visto che si può prenotare il servizio allo sportello tramite app o con un numero whatsapp. Ma non si capisce perché se c'è così tanta gente, non ci si allontana e si ritorna dopo. Si continua, purtroppo, a non comprendere la gravità della situazione e a non rispettare le regole anti-covid.