Covid: scattano i divieti a Marsala. Ecco l'ordinanza del Sindaco 

Come già anticipato da Tp24, scatta da oggi la nuova ordinanza del Sindaco di Marsala Massimo Grillo con l'obiettivo di contrastare il contagio del Covid. Marsala si conferma anche oggi la città con il maggior numero di contagi.

Nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica - dalle ore 18 alle ore 22 - sarà vietato l'accesso, il movimento e lo stazionamento pedonale nelle seguenti vie e piazze di Marsala: Via XI Maggio; Piazza della Repubblica; Via L. Anselmi Correale; Via Cammareri Scurti (tratto compreso tra la via XI Maggio e la via Garraffa, nonché Piazza Purgatorio); Largo San Gerolamo; Via Vaccari; Via M.Rapisardi; Largo Dittatura Garibaldina; Via Fici; Via Frazzitta; Via A. D’Anna; Via Curatolo Taddei; Via G. Garibaldi ; Via della Gancia; Via C. Isgrò; Piazza Matteotti. L'accesso resta comunque libero agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ivi ubicate.

È questa una delle misure restrittive contenute nell'Ordinanza che il sindaco Massimo Grillo ha appena firmato. “Una scelta ponderata e sofferta, ma necessaria, a tutela della salute di tutti, afferma il sindaco Grillo. La rapida crescita del numero dei positivi in città, da un lato mi ha spinto all’immediata richiesta alla Regione di dichiarare Marsala Zona Rossa, afferma il sindaco Massimo Grillo; dall’altro ho ritenuto urgente emanare questo provvedimento volto a contenere l'evoluzione del contagio e dare una stretta ai comportamenti a rischio - purtroppo ancora presenti soprattutto nei principali luoghi di aggregazione sociale - che creano irresponsabili situazioni di assembramento. Ma la nostra attenzione, continua il sindaco di Marsala, è rivolta anche agli esercizi commerciali e di ristorazione, ai cui titolari chiedo un ulteriore sacrificio nella speranza di venire al più presto fuori da questa emergenza sanitaria ed economica”. In tale direzione vanno gli altri obblighi – anch'essi in vigore fino al 31 Gennaio - contenuti nell'odierna Ordinanza (la n.4, qui allegata):

- è fatto divieto di stazionamento all’interno degli esercizi pubblici (bar, ristoranti, distributori automatici di alimenti e bevande) che cedono a qualsiasi titolo alimenti e bevande per asporto, nonché nel raggio di 50 metri rispetto agli stessi.

- le medie e grandi strutture di vendita (es. supermercati e altre attività con superficie superiore a mq 150) dovranno munirsi di dispositivi conta persone e dovranno individuare un dipendente quale referente del servizio, il quale, in occasione dell’accesso ispettivo da parte delle forze di polizia preposte ai controlli, dovrà certificare sotto la propria responsabilità il numero di persone presenti all’interno del locale.

- gli esercizi di vicinato (attività con superficie inferiore a 150 mq) dovranno tracciare all’interno dei locali stalli ben visibili per il distanziamento interpersonale dei clienti di almeno un metro.

Il provvedimento sindacale dispone altresì la chiusura al pubblico delle seguenti piazze dove si svolgono tradizionalmente i mercati:

- Piazza Fiera Strasatti, nella giornata del 15 Gennaio, dalle ore 06.00 alle ore 13.00;

- Parcheggio Salato, nella giornata di Domenica 17 Gennaio dalle ore 06.00 alle ore 13.00;

- Area Attrezzata di Via degli Atleti, nei giorni 19 e 20 Gennaio, dalle ore 06.00 alle ore 14.00.

Infine, nei pressi degli Uffici postali, bancari e del S.S.N. - a maggiore afflusso di pubblico - laddove sia possibile realizzare stalli anche provvisori sulla pubblica via, opportunamente distanziati, lo stazionamento prolungato potrà avvenire esclusivamente in corrispondenza di detti stalli.

Le sanzioni amministrative, in caso di violazione dei suddetti obblighi, vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 3 mila euro, ferma restando l'applicazione del codice penale laddove ricorrano i presupposti di legge.

Coronavirus: l'ordinanza del Sindaco di Marsala by La redazione Tp24 on Scribd