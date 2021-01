Marsala, trasferimento Itet all'ex Tribunale. Interviene il Pd

13/01/2021 17:00:00

La segretaria del Pd di Marsala, Rosa Alba Mezzapelle, interviene sull'ipotesi di trasferimento dell'Itet "Garibaldi" nell'edificio dell'ex Tribunale, come stabilito in un accordo siglato tra Libero Consorzio di Trapani e Comune di Marsala. Ecco la nota.

Il diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione non può essere separato dal diritto a studiare in luoghi accoglienti ed idonei ad accogliere per molte ore gli studenti.



Purtroppo, soprattutto nella nostra Regione, non sempre questo assunto è stato realizzato e, ancora, molti studenti frequentano la scuola in edifici inadatti, magari perché costruiti per destinazioni diverse.

Uno di questi ospita, da quasi quaranta anni, l’ITET Garibaldi (comunemente noto come Istituto Commerciale). Una storia lunga, attraversata da speranze e delusioni, che ha visto, con alterne vicende, l’alternarsi di proposte che, per vari motivi, non si sono mai potute concretizzare.

Non vi sono dubbi che l’obiettivo ottimale rimanga la costruzione di un edificio scolastico nuovo, obiettivo che non va accantonato, ma che richiede ovviamente tempi di progettazione, finanziamento e realizzazione troppo lunghi.



Davanti a un ulteriore rinvio, non può quindi che accogliersi con favore la proposta del Libero Consorzio Comunale di Trapani di trasferire l’ITET nell’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Marsala, previa definizione di tutte le necessarie procedure tecnico-amministrative.

Il diritto allo studio dei quasi 700 studenti deve avere priorità assoluta e impone agli Enti Pubblici coinvolti un rilancio dei rapporti di collaborazione riguardanti gli immobili ad uso scolastico nel territorio marsalese.

Il Partito Democratico ritiene quindi che, verificata la sussistenza di tutti i requisiti normativi, il Comune di Marsala e il Libero Consorzio Comunale debbano porre in essere tutte le azioni necessarie a consentire, nel più breve tempo, il trasferimento dell’ITET Garibaldi nei locali dell’ex Tribunale, senza dubbio molto più idoneo ad ospitare una scuola rispetto ai locali in atto utilizzati.

Rosa Alba Mezzapelle

Segretaria del PD di Marsala