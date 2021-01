Erice, ristrutturazione del "Tito Marrone". Commissione Cultura: "Fondamentale per sviluppo del territorio"

14/01/2021 10:00:00

La II Commissione consiliare permanente del Comune di Erice, presieduta dal Consigliere Simone Vassallo e composta da Angela Maria La Porta, Rossella Cosentino, Alessandro Manuguerra e Giuseppe Vassallo, avente delega alla cultura, turismo e spettacolo, esprime un plauso al deliberato intervento di manutenzione degli immobili di proprietà regionale, tra i quali figura anche il Teatro “Tito Marrone” di Erice, struttura annessa al Polo Universitario di Trapani.



Oggetto dell'intervento sarà il restauro, tramite lavori di manutenzione straordinaria, che ne permetterà il suo recupero funzionale.

La notizia è stata accolta con entusiasmo in quanto, a parere della Commissione, l’intervento in questione rappresenta un sicuro volano per lo sviluppo del territorio ericino, in primis dal punto di vista culturale, ma nel contempo sotto il profilo socio-economico.



Da diversi mesi i lavori della Commissione si erano incentrati anche sullo stato di degrado in cui versa il Teatro “Tito Marrone” e di conseguenza nella prima decade di dicembre dello scorso anno la Commissione, all’unisono, aveva chiesto quali fossero le iniziative che l’ente Regione aveva intenzione di mettere in atto per il recupero del sito in questione.



Qualche giorno dopo, la Commissione otteneva riscontro alla predetta richiesta da parte del Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, il quale riferiva di essere in attesa del progetto organico di risistemazione del bene da parte del Genio civile di Trapani per l’avvio dell’iter necessario.

La Commissione monitorerà attentamente l’operato degli enti preposti, rendendosi disponibile ad eventuali sopralluoghi sul sito in questione.