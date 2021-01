Mazara. Rete fognaria, lavori in piazzale Quinci. Agenda Urbana, approvati due progetti

14/01/2021 18:00:00

Approdano nel piazzale Quinci i lavori di realizzazione del nuovo sistema di raccolta e collettamento delle acque nere che è stato avviato lo scorso mese di maggio a Tonnarella e Trasmazaro.

In particolare, da lunedì scorso 11 gennaio, i lavori sono incentrati sulla realizzazione del collettore che proviene dal Trasmazaro attraversando il fiume e che dal piazzale Quinci verrà collegato al depuratore centrale di contrada Bocca Arena attraverso la rete esistente del lungomare Mazzini.

L’intervento, dopo un lungo iter avviato nel 2014 con il finanziamento dell’opera da parte del Cipe (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) per circa 32 milioni di euro, è gestito dal Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ed è attuato dal raggruppamento d’imprese composto da EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l. di Capo d’Orlando (mandataria), CELI ENERGIA s.r.l di Santa Ninfa (Mandante) e CEDIT s.r.l di Agrigento (Mandante), aggiudicatario dell’appalto Invitalia per un importo complessivo di circa 13 milioni di euro.

Lo scorso marzo, in piena emergenza Covid, la consegna dei lavori è stata effettuata nel corso di una sobria cerimonia in aula consiliare alla presenza del sindaco Salvatore Quinci, dei rappresentanti della Sogesid (Società in house del Ministero dell’Ambiente a supporto all’attività del Commissario per la Depurazione) e dei rappresentanti del raggruppamento d’imprese aggiudicatario.

La conclusione dei lavori, avviata lo scorso maggio, è prevista entro l’estate 2021. La nuova rete fognaria acque nere avrà una lunghezza di circa 61 chilometri con 9 impianti di sollevamento con collettori a gravità per circa 58 chilometri e mezzo e per la restante parte a pressione. In tal modo può collegarsi alla rete esistente nel lungomare Mazzini in modo da condurre i reflui al depuratore centrale con l'aumento della potenzialità dello stesso depuratore dagli attuali 46 mila abitanti equivalenti a 69 mila abitanti equivalenti.

Per consentire il regolare svolgimento in sicurezza dei lavori, il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Coppolino ha emanato l’ordinanza temporanea n. 3/2021 con la quale si istituisce il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nelle aree e vie oggetto degli interventi. L’apposita segnaletica, al momento visibile nella parte del piazzale Quinci oggetto dei lavori, è collocata a cura della ditta esecutrice.

Agenda Urbana, approvati progetti per 600 mila euro

«L'Assessore Regionale all'Economia, Gaetano Armao, mi ha appena comunicato che sono stati definitivamente approvati due progetti di digitalizzazione a valere sui fondi di Agenda Urbana per un investimento complessivo di oltre 600 mila euro. Il primo progetto: “Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali” prevede un investimento pari ad € 397.667,00; il secondo progetto: “Digitalizzazione del territorio finalizzata ai processi di conoscenza, tutela, sviluppo e trasformazione” prevede un investimento pari ad € 214.128,00. A breve saranno emanati i decreti di finanziamento che ne permetteranno la realizzazione. Integrare e far parlare tra loro le banche dati, digitalizzare e sburocratizzare sono gli obiettivi prioritari di Agenda Digitale che il Comune intende mettere in atto. L’iter di progettazione è stato seguito dall’assessore comunale all’Innovazione, Vincenzo Giacalone, coadiuvato dal personale degli uffici preposti. Voglio ringraziare l’Assessore Armao per l’attenzione mostrata per i progetti di modernizzazione delle amministrazioni del nostro territorio ed in particolar del Comune di Mazara del Vallo».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci inerente all’approvazione da parte della Regione Sicilia di due progetti di digitalizzazione a valere sui fondi di Agenda Urbana.

Condono edilizio, snellimento delle procedure

La Giunta Municipale di Mazara del Vallo, con delibera n. 3/2021, ha disposto che per le procedure di condono edilizio il Servizio Urbanistica accetti esclusivamente per via telematica le perizie giurate presentate dai progettisti incaricati.

“Snellire le procedure relative al condono edilizio, nel pieno rispetto ed in attuazione della legge regionale n. 16 del 2016 che ha recepito con modifiche il testo unico per l’edilizia – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Michele Reina – è uno degli obiettivi prioritari che la nostra amministrazione intende centrare per venire incontro sempre più a cittadini, imprese e professionisti del settore tecnico, che richiedono procedure snelle e celeri, soprattutto in questo particolare periodo nel quale sono in corso numerose richieste e procedure per sfruttare gli effetti positivi dell’Ecobonus 110%. Si tratta di un’ulteriore azione – prosegue Reina – che segue gli altri provvedimenti varati dalla nostra Giunta con il via libera del Consiglio Comunale: riduzione dell’Imu e riduzione degli oneri di urbanizzazione. Naturalmente – conclude Reina – le perizie giurate inviate telematicamente, oltre ai controlli generali a campione nella misura minima del 10%, saranno controllate anche per la parte degli accertamenti tributari relativi a corretti versamenti di Imu e Tari”.

Come previsto dalla normativa in vigore, trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato emesso provvedimento di approvazione o diniego del condono, la stessa perizia acquisirà efficacia di titolo abitativo.

Alla delibera di Giunta è stato allegato lo schema tipo di perizia giurata ai sensi dell’art. 28 comma 1 della legge regionale n. 16/2016.