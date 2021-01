I commercianti di Via Isgrò protestano contro il Sindaco Grillo 

15/01/2021 14:44:00

I commercianti della Via Calogero Isgrò di Marsala protestano contro il Sindaco Massimo Grillo, per la sua ultima ordinanza con le misure anti - Covid, che danneggiano pesantemente le attività economiche nella via.

I commercianti, all'unanimità, in segno di protesta verso un provvedimento che definiscono "discriminante e illogico" alle 18 abbasseranno le saracinesche, chiuderanno i negozi e oscureranno le insegne, quindi tutta la via. "Non c'è un virus che stazioni solo nel centro storico di Marsala - dicono a Tp24 - nè ci sono assembramenti solo in centro".

Quello che fa arrabbiare gli esercenti è in pratica il fatto che nell'ordinanza, il Sindaco chiude solo alcune via di Marsala, rendendo impossibile avvicinarsi ai negozi, mentre altre vie, come Via Roma, ad esempio rimangono aperte.

Cliccando qui potete leggere l'ordinanza con tutti i divieti.