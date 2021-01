Trapani, Capitale Italiana della Cultura. La presentazione live 

15/01/2021 12:03:00

Ecco in diretta la presentazione del dossier per la candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022

Il 18 Gennaio ci sarà la decisione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Alla base del Piano strategico culturale per la candidatura, c’è il Patto per la Cultura Trapanese che ha sancito la collaborazione piena da parte di tutti i 24 sindaci del territorio, tutti i rappresentanti della filiera della cultura trapanese, delle parti sociali e degli imprenditori di tutti quei settori cruciali per il rilancio del territorio.

Qui un'intervista di Tp24 all'assessora Rosalia D'Alì.