Impresa, legalità e trasparenza. Firmato accordo tra Prefettura e Camera di Commercio

Il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, ed il Commissario Straordinario della locale Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa per favorire la legalità e la trasparenza dell'attività d'impresa nel territorio della provincia di Trapani.



Il Protocollo muove dal presupposto che la condizione di forte disagio delle aziende del territorio - già pregressa ed oggi ulteriormente aggravata dalle conseguenze dell'emergenza da Covid-19 - possa acuire il rischio di infiltrazione delle organizzazioni criminali nell'economia, in forza della rilevante capacità economica di cui esse dispongono attraverso il reimpiego di ingenti capitali di provenienza illecita. La sicurezza del territorio rappresenta, quindi, un fattore primario per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e per il buon funzionamento del mercato.



In linea con gli atti di indirizzo adottati in materia dal Ministero dell'Interno, l’intesa mira valorizzare la capacità di analisi dei contesti locali, sviluppando, attraverso un'ampia azione di intelligence sul territorio, la capacità di intercettare per tempo l'insorgere di condizioni favorevoli all'espansione degli interessi illeciti nel tessuto imprenditoriale.



“Il Protocollo tra la Prefettura e la Camera di Commercio è di importanza fondamentale – commenta il Prefetto - per garantire un efficace e pervasivo controllo del tessuto economico e imprenditoriale della provincia e, quindi, promuovere la cultura della legalità nel territorio. Si tratta di una pietra miliare nell’attività di contrasto all’attività organizzata e un chiaro modello collaborativo e di sinergia fra Istituzioni”.

Tale rapporto di collaborazione ed osmosi permetterà di “mettere a sistema”, in modo efficace, conoscenze, dati ed informazioni sul contesto imprenditoriale locale e valorizzare le competenze di analisi delle Forze di polizia.

“Quella siglata oggi - spiega il commissario straordinario di Camera di Commercio Trapani e presidente Unioncamere Sicilia Pino Pace - è un'intesa di grande rilevanza, soprattutto in questo terribile periodo per le nostre imprese che vivono una crisi senza precedenti, a causa dell'emergenza sanitaria. Il rischio di infiltrazioni criminali nel tessuto economico oggi - aggiunge Pace - è altissimo e noi come rappresentanti delle imprese, abbiamo il dovere di prevenire e di ostacolare ogni forma di infiltrazione. Lo faremo mettendo a disposizione la nostra piattaforma con i dati di Infocamere affinché ci possa essere un costante monitoraggio da parte di Prefettura e Forze dell'ordine. Il contrasto alla mafia - prosegue il presidente Pace - è tra le priorità delle aziende che desiderano vivere sane in un contesto civile e la sicurezza delle imprese, e quindi della intera collettività, e la trasparenza di comportamenti e atti vengono prima di ogni cosa. Ringrazio a nome degli imprenditori trapanesi il prefetto Ricciardi per la sua grande sensibilità e collaborazione", conclude.