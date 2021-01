Mazara del Vallo, a febbraio riprenderanno i lavori di dragaggio del fiume Mazaro

17/01/2021 12:00:00

«I lavori di escavazione del fiume Mazaro riprenderanno entro la metà di febbraio con la ditta ECOL 2000. Questo è frutto delle fitte interlocuzioni di questi mesi con l’ufficio del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e dell’incontro avuto a Palermo lo scorso 24 novembre al fine di definire le procedure di ripresa dei lavori precedentemente sospesi. Ringrazio il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, per aver dimostrato di avere avuto sempre a cuore la questione del dragaggio di Mazara del Vallo, nonché il Commissario dott. Maurizio Croce, per l’impegno profuso e per l’alta professionalità mostrata nella gestione di questa farraginosa questione. Esprimo soddisfazione per il gran lavoro che abbiamo svolto in questi mesi in silenzio e con grande impegno».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci appresa la notizia che nel mese di febbraio riprenderanno i lavori di dragaggio del fiume Mazaro.