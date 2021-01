Partanna, 230mila euro di fondi regionali per la riqualificazione del "Cine Astro"

17/01/2021 02:00:00

Il Cine Astro di Partanna subirà degli interventi di riqualificazione e innovazione tecnologica. C'è infatti l'impegno di spesa dell'assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà per un importo di 230mila euro. Ne dà notizia il commissario comunale della Lega a Partanna, la consigliera comunale Mimma Amari, con una nota.

“L’azione politica regionale dell’Assessorato ai beni cultura a guida Lega con Alberto Samonà, porta altri risultati per la nostra cittadina - scrive la Amari - . Infatti nell’ufficio di ragioneria dell’assessorato è stato firmato nei giorni scorsi l’impegno di spesa pari all’importo di € 230.426,37 per lavori di impiantistica, innovazione tecnologica e miglioramento delle prestazioni energetiche del Cine Astro.”- “Ciò dimostra una presenza politica che si fa sempre più costante per il nostro territorio - conclude - a conferma del lavoro svolto in questi mesi dall’assessore Samonà, vicino alla cultura e all’identità siciliana”.