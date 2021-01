Alcamo, focolaio Covid in ospedale. Una ventina i positivi, chiuso il reparto di medicina

18/01/2021 17:20:00

Un focolaio di Covid-19 ha costretto alla chiusura del reparto di medicina dell'Ospedale "San Vito e Santo Spirito" di Alcamo.

Sono infatti una ventina le persone contagiate dal focolaio che ha avuto inizio a causa di un ricovero avvenuto il giorno dell'Epifania.

Tutti i pazienti e otto sanitari (stanno bene, non accusano sintomi gravi) tra cui il primario del reparto, sono risultati positivi, e a quel punto la direzione dell'ospedale ha sospeso i ricoveri e chiuso il reparto. I pazienti positivi in alcuni casi sono stati dimessi, altri sono stati trasferiti in altre strutture sanitarie.

Nell'attesa di effettuare la sanificazione il reparto sarà chiuso almeno per una settimana, dato che l'Asp dovrà trovare il personale sanitario che dovrà sostituire quello che attualmente è contagiato.

Il sanitari positivi della medicina avevano già ricevuto la prima dose del vaccino anti-covid, ma solo pochi giorni dopo è stato ricoverato chi era positivo e ha contagiato tutto il personale e gli altri pazienti.