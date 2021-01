Nuova rapina a Marsala. Ecco chi è la vittima 

18/01/2021 19:02:00

Nuova rapina a Marsala.

Due malviventi, armati di tagliabalsa e con volto travisato, hanno rapinato un prete all’interno della chiesa della Ss. Trinità di contrada Ranna, sulla Via Trapani. Non è nota l’entità del bottino, ma non sarebbe di rilevante entità. Probabilmente, perché il religioso (un prete di nazionalità straniera che affianca il parroco don Pino Sammartano) avrebbe opposto una strenua resistenza, ingaggiando una colluttazione con i rapinatori.

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Marsala. Il fatto è accaduto pochi giorni fa, ma la notizia si è appresa adesso. Un anno fa, la stessa chiesa aveva subito due furti nell’arco di un mese. Prima furono portati via una coppa dorata che conteneva le ostie e poi una mezza dozzina di candelabri in ottone.

C'è da dire che questo episodio è l'ennesimo, e la popolazione è un po ' in allarme. Di recente diversi furti sono stati commessi a Marsala e Petrosino, anche in un noto bar, con il fratello del titolare che ha minacciato di passare a farsi giustizia da se.