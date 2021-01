Anche Brusca si è preso il Covid 

19/01/2021 12:59:00

Giovanni Brusca, storico boss di Cosa nostra e fedelissimo di Totò Riina, si trova in isolamento dopo avere contratto il Covid-19. Il noto esponente mafioso non ha potuto quindi presenziare al processo d’appello sulla trattativa tra Stato e mafia.

“Alla Corte non è però pervenuta alcuna certificazione“, ha dichiarato il presidente Angelo Pellino in apertura di udienza invitando il difensore dell’imputato a far avere l’atto di rinuncia a presenziare al dibattimento, giunto qualche minuto dopo.

In primo grado Giovanni Brusca è stato assolto per intervenuta prescrizione, visto il riconoscimento delle attenuanti specifiche per i pentiti.