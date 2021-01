San Vito, attive le colonnine di ricarica per auto elettriche

19/01/2021 15:00:00

Sono attive già da qualche giorno nel territorio comunale di San Vito Lo Capo le colonnine di ricarica elettrica EnelX per autovetture. Il servizio è il risultato di una intensa collaborazione tra il Comune ed EnelX e rientra a pieno titolo nelle iniziative “green” che l’amministrazione comunale intende portare a compimento per una piena diffusione del “sentimento” ambientalista.

Le colonnine di ricarica sono collocate in Viale le Cristoforo Colombo a Castelluzzo, Via Cavour (P.zza Conturrana), Via Faro (Case dei Pescatori) e Via del Secco (Villa Diurno), così da poter garantire la migliore fruibilità nel territorio.

“L’attenzione verso la sensibilità green, da tempo insita nelle scelte della comunità sanvitese - dichiara il vicesindaco Franco Valenza - trova espressione in una iniziativa innovativa come quelle delle auto elettriche. Prossimi step saranno il rinnovo del parco auto comunale (euro6 o ibride), nell’ottica di una sensibile diminuzione delle emissioni di Co2, e la piantumazione di alberi le cui caratteristiche biologiche consentono un maggiore assorbimento dei gas serra e delle sostanze nocive per la salute pubblica”.

E’ possibile scaricare sul proprio dispositivo mobile (Android ed Apple) l’app “Enel X JuicePass” che consente di localizzare, in tutto il territorio nazionale ed europeo, la colonnina più vicina al punto in cui ci si trova.