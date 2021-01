No, a Marsala non sembra neanche ci sia la zona rossa ... 

19/01/2021 11:20:00

Gente in centro, gente in Via XI Maggio, gente nei pochi negozi aperti. No, a Marsala non sembra neanche che ci sia la "zona rossa" che vale per tutta la Sicilia. Tanti concittadini continuano ad uscire, e non per motivi di lavoro o di necessità.

Oggi ci sono più persone in giro anche perchè è la festa della Madonna della Cava, patrona della città. (ieri portata sin dentro le stanze del Comune, per la prima volta nella storia della città ...). E così il Santuario è meta di pellegrinaggio, così come diverse persone erano questa mattina alla chiesa di S. Anna.

Insomma, davvero un'atmosfera molto strana. Molti negozi sono chiusi, come stabilisce l'ordinanza della Regione Siciliana, ma per quelli aperti non cambia in pratica nulla. A Corso Gramsci, inoltre, ci segnalano che è aperto, con una decina di anziani, il circolo ricreativo che si trova a metà della via.

Il tutto, mentre nelle chat di classe alcuni genitori minacciano la qualunque pur di evitare domani il rientro a scuola per le elementari ...