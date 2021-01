Processo Indelicato. Il legale della Buffa: "Smentisco le accuse di ingiurie e diffamazioni"

19/01/2021 12:14:00

Il processo per l'omicidio di Nicoletta Indelicato è giunto ormai alle battute finali. Il 15 febbraio la Corte d'Assise di Trapani emetterà la sentenza e la tensione già comincia a tagliarsi a fette. L'avvocato Ornella Cialona, che assiste Margareta Buffa accusata del delitto, replica al commento a caldo fatto dal suo collega Giacomo Frazzita, che in aula rappresenta la famiglia della vittima, dopo la richiesta della pena dell'ergastolo formulata dal pubblico ministero Maria Milia.

“Margareta Buffa – puntualizza Ornella Cialona - non ha mai tenuto un contegno contrario ai principi del processo come, invece, dichiara immotivatamente la parte civile. Smentisco le accuse su eventuali ingiurie o diffamazioni nei confronti della vittima e dei familiari. La mia assistita – aggiunge il legale - si è limitata a raccontare ciò di cui era a conoscenza e che, comunque, era già emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. E, se realmente avesse offeso in modo pesante, come si vorrebbe qui lasciare intendere, gli Indelicato, sono più che certa che il presidente della Corte di Assise, attenta e rigorosa per tutta la durata del processo, l'avrebbe richiamata e riportata entro i binari della correttezza. Ma non l'ha fatto. Dunque – conclude Cialona - ogni accusa, è assolutamente infondata, oltreché fantasiosa”.