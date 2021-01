Trapani, appello di Pino Pace ai commercianti di generi alimentari: "Pensate a chi è in difficoltà"

19/01/2021 12:50:00

"Non gettate quello che pensate di non poter vendere perché prossimo alla scadenza. Lasciatelo fuori, con su scritto gratis. C'è tanta gente, anche con bambini, che si vergogna a chiedere, ma è in grande difficoltà economica”.

L'appello lanciato da Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, ai commercianti costretti a fare i conti con la “zona rossa” che limita la propria attività. L'appello già circola su Facebook ed ha già raggiunto migliaia di utenti che lo hanno condiviso nelle loro pagine.