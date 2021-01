Diventerà Bellissima: "Ecco come migliorare la raccolta rifiuti a Marsala"

19/01/2021 21:10:00

Più isole ecologiche, spostare il raccoglitore di piazza Inam, premi ai cittadini virtuosi. Sono i suggerimenti del circolo Diventerà Bellissima di Marsala all'amministrazione comunale per migliorare il servizio di raccolta rifiuti. Ecco la nota indirizzata al sindaco.

Egr. Signor Sindaco, il Coordinamento comunale di D.B. ed il Circolo "E. Russo "di Marsala pongono alla Sua attenzione ed all'Amministrazione da Lei guidata alcune situazioni di criticità, secondo gli scriventi, di facile soluzione.



Infatti, viste le difficoltà incontrate dai cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti, La invitiamo a valutare la possibilità di aumentare il numero delle isole ecologiche dislocate per la città, prevedendo la possibilità di conferire anche la RSU presso i predetti punti di raccolta.

Inoltre, riteniamo opportuno che la S.S. si adoperi con urgenza a trovare una diversa collocazione al raccoglitore di rifiuti posto nella piazza Francesco Pizzo - nei pressi della "Fontana del Vino' valutando la possibilità di collocare lo stesso nei pressi della vicina stazione ferroviaria.



Infine, al precipuo scopo di incrementare la collaborazione dei cittadini ad effettuare la raccolta differenziata, Le suggeriamo di istituire un meccanismo premiale, in forza del quale venga riconosciuta una riduzione della tassa sui rifiuti nei confronti di coloro che maggiormente differenziano, conferendo i rifiuti presso le isole ecologiche.

Per quel che concerne la sicurezza dei cittadini, nonchè al fine di meglio effettuare il controllo del territorio, soluzione plausibile sarebbe quella di promuovere e incentivare l'istallazione di impianti di video-sorveglianza presso gli immobili (del centro storico ed eventualmente anche delle periferie) che si affacciano sulla pubblica via.



Tuttavia, pur consapevoli della circostanza che l'odierna Amministrazione ha ereditato un gravoso contratto nei confronti di "EnergetikaAmbiente' da onerare per i prossimi anni, si resta speranzosi che quando lo stesso scadrà, quest'ultimo non venga rinnovato alle stesse e attuali condizioni, augurandoci che il servizio di raccolta dei rifiuti possa passare direttamente sotto la gestione comunale.

Fiduciosi di avere fatto cosa gradita alla comunità marsalese, le porgiamo distinti saluti.