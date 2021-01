Sicilia, fermato senza mascherina prende a calci e pugni i poliziotti

20/01/2021 19:01:00

Viene fermato dalla polizia per un controllo anti-covid e il rispetto delle regole imposte dalla zona rossa e prende a calci e pugni gli agenti.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Partinico. Quando è stato fermato - in compagnia di un sedicenne che è stato denunciato - il giovane non indossava la mascherina e ha reagito aggredendo i poliziotti dopo che si è rifiutato di dare le proprie generalità.

Solo con l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri i due sono stati bloccati e a quel punto per il maggiorenne sono scattate le manette. Per lui, dopo il rito direttissimo, è arrivata una condanna a due anni per i diversi reati commessi contro i pubblici ufficiali.