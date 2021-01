“Piano Spiagge” stagione balneare 2021, CIFA Trapani scrive ai Sindaci

20/01/2021 13:35:00

Il Segretario Provinciale di Trapani CIFA Italia, Gaspare Ingargiola, ed il Responsabile Settore Turismo e Stabilimenti balneari di C.I.F.A. Trapani, Michele Frazzetta, hanno scritto ai Sindaci del trapanese, chiedendo un incontro, in merito al “Piano Spiagge” per la stagione balneare 2021.

Ingargiola e Frazzetta chiedono di poter conoscere le linee guida delle singole Amministrazioni in merito alla gestione delle relative spiagge ed in particolare su: disciplina degli orari di accesso alle spiagge, attivazione regole condivise riguardante il passeggio e la sosta sugli arenili; disposizione di controlli ordinari e straordinari, vigilanza diurna e notturna, delle spiagge; controllo del traffico veicolare nelle strade adiacenti ai tratti di costa balneabili, gestione dei parcheggi e trasporti; dotazione di servizi fissi e mobili per la garanzia della sicurezza (Guardia Medica, Pronto Intervento, Vigili Urbani) dei bagnanti in mare e sugli arenili e per la salvaguardia della costa (guardie ambientali); attività sinergiche con le relative Capitanerie di Porto nell’ambito dell’attività estiva condotta dalla Guardia Costiera e denominata “Mare Sicuro”; ed infine sulla possibilità di estendere l’attività di servizio sulle spiagge preferibilmente dal 1° maggio al 31 ottobre.

Contestualmente, C.I.F.A. Trapani ha chiesto di conoscere lo stato dell’arte circa l’attuazione della preesistente legge per la tutela della costa marittima di competenza ai Comuni.