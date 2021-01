Covid-19, record di attuali positivi nel trapanese (3113). La Sicilia mantiene il "primato" in Italia

20/01/2021 06:00:00

A undici mesi dallo scoppio della pandemia da Coronavirus in Italia la provincia di Trapani registra il più alto numero di positivi. Per la prima volta è stato abbattuto il muro dei 3 mila casi. Gli attuali positivi sono 3113.

La Sicilia per il secondo giorno consecutivo è invece la regione con il maggior numero di nuovi positivi nonostante si siano fatti meno, sono 1.641 quelli registrati su 21.167 tamponi processati, tra molecolari e rapidi. Il tasso di positività aumenta ancora e sale al 7,8%.

I dati trapanesi - La città con più positivi è Marsala, 735, seguita da Trapani, 624, e Mazara del Vallo, 466. Aumentano i casi anche a Castelvetrano, quasi 60 in più. Si sono registrati anche 60 guariti in provincia di Trapani, che salgono a 5530 dall'inizio della pandemia. In un giorno ci sono stati 298 nuovi positivi in tutto il territorio. Si sono registrati anche 8 decessi che portano il totale a 159. In questo momento in terapia intensiva sono ricoverate 15 persone, dato stabile. Diminuiscono ancora i ricoveri in regime ordinario, 5 in meno, sono 115. Il dato parziale dei tamponi è di 544 e quello dei test antigene 372.

Questi i positivi distribuiti nelle diverse città della provincia: Alcamo 244, Buseto Palizzolo 13; Calatafimi-Segesta 12; Campobello di Mazara 47; Castellammare del Golfo 85; Castelvetrano 242; Custonaci 14; Erice 224; Favignana 32; Gibellina 79; Marsala 735 (ieri erano 709); Mazara 466, Paceco 84; Pantelleria 9; Partanna 20; Petrosino 51; Poggioreale 1; Salaparuta 6; Salemi 13, San Vito Lo Capo 6; Santa Ninfa 8; Trapani 624 (ieri erano 574) ; Valderice 90; Vita 8.

Nuova ordinanza anti-Covid a Trapani - Le misure adottate avranno valore fino al 31 gennaio.E' stata disposta la chiusura delle ville comunali, del campo Coni, e del mercatino del giovedì di piazzale Ilio. Aperti invece il mercato del pesce in via Cristoforo Colombo e quello del contadino sul lungomare Dante Alighieri. Sospeso il servizio dei ccr mobili e fisso del lungomare Dante Alighieri. Il cimitero comunale è chiuso. Sono solo concesse cerimonie funebri con “l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto”. Domenica saracinesche abbassate per supermercati, attività commerciali di vendita di generi alimentari e di prima necessità, “anche se esercitate in medie e grandi strutture di vendita nonché le attività di vendita di prodotti per l’igiene e assimilati”. In tutta la città è vietato stazionare nel raggio di 100 metri da bar e esercizi commerciali che somministrano bevande e cibo per asporto. Stop anche al servizio di spazzamento automatizzato nelle strade, quindi sospesi i divieti di sosta.

I dati siciliani - nuovi 1.641 casi registrati oggi fanno salire il numero degli attuali positivi in Sicilia a 47.527 (ieri erano 46.885 ), di cui 45.860 in isolamento domiciliare (ieri erano 45.236 ), 1.456 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 1.444 ) e 211 ricoverati gravi in reparti di Terapia Intensiva (ieri erano 205) con 22 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 19). I casi totali di coronavirus dall'inizio della pandemia in Sicilia hanno invece raggiunto quota 123.648 (ieri erano 122.007), le guarigioni sono 73.057 con ben 962 pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore, mentre le vittime con le ultime 37 sono arrivate a 3.064. A livello provinciale, stavolta è Palermo a contare il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore: 569 le nuove infezioni registrate a Palermo, 325 a Trapani, 237 a Catania, 198 a Messina, 165 a Siracusa, 62 a Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 27 a Ragusa e 5 a Enna.

Spostamenti da un'altra regione e dall'estero verso la Sicilia - Divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, divieto di accesso e allontanamento dal proprio comune, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e privato, all’interno del territorio comunale, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria. Occorrerà obbligatoriamente registrarsi alla piattaforma: www.siciliacoronavirus.it.

Tampone molecolare - Sarà necessario registrarsi sulla piattaforma ed essere in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle 48 ore precedenti all'arrivo in Sicilia. Cliccando sul pulsante rosso "Rientri in Sicilia" si accede alla pagina di registrazione. In seguito alla registrazione verrà inviata una mail e SMS con un codice di sicurezza che dovrà essere inserito nella pagina successiva in modo da avere la certezza dell'identità.

Tampone rapido - Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, può recarsi presso un drive-in appositamente dedicato (se giunge in aereo presso quello allestiti negli aeroporti) per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, sarà sottoposto al molecolare e presa in carico da parte del Sistema sanitario regionale. Se negativo, potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni. Se vorrà, potrà anche recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente.

L'isolamento fiduciario - Chi non segue nessuna delle precedenti procedure ha l'obbligo di porsi in isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

Chi è escluso - Sono esclusi dalle nuove disposizioni, i pendolari e coloro che si siano allontanati dall'Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni.

Sono 10.497 i test (molecolari e antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 603. Lunedì i positivi erano stati 8.824 e i morti 377. Sono 254.070 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Lunedì erano stati 158.674. Il tasso di positività è al 4,1%, in calo rispetto al 5,6% di lunedì (-1,5%). Sono in calo di 57 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 176. In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.487. I pazienti in area medica - reparti ordinari - sono in calo di 185 unità rispetto a lunedì, portando il totale a 22.699. "Almeno tre nuove varianti del Covid stanno destando preoccupazione a causa della velocità con cui si diffondono. Se non agiamo ora con determinazione, potremmo non essere in grado di contenere il rischio di una terza ondata" di infezioni "potenzialmente più dura". Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, presentando le misure adottate dall'Esecutivo comunitario.