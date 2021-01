Gibellina, il caso vaccini anti-Covid. Via: "Scelta scellerata del sindaco"

20/01/2021 11:25:00

"Quella del Sindaco Sutera è stata una scelta scellerata che non solo non ha tenuto conto delle rigide regole dettate dal piano Nazionale sulle vaccinazioni, ma con questo atto del tutto privo di logica si è voluto giocare con la pelle dei nostri Concittadini" lo dichiara l'ex consigliere comunale di Gibellina, Salvatore Tarantolo, esponente di Via, intervenendo sul caso delle vaccinazioni e delle anomalie emerse a Gibellina.



"Infatti piuttosto che dare la precedenza alle categorie a rischio (come per esempio gli over 80 o soggetti con patologie croniche) L’Amministrazione Sutera, distaccandosi dalla realtà dei giorni nostri, ha dato mandato di procedere alla vaccinazione di soggetti che non rientrano nel sopra citato calendario Nazionale delle Vaccinazioni.



Attendiamo chiarimenti dal Sindaco, sperando che gli organi competenti facciano luce su quanto accaduto a tutela di tutta la cittadinanza".